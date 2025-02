Homem é detido após furtar pacotes de café em São Bernardo

Um homem de 36 anos foi detido na manhã desta terça-feira (11) após furtar três pacotes de café em um estabelecimento comercial no bairro Assunção. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou deixar o local com os produtos, mas foi abordado por um policial militar que estava de folga e presenciou a ação. O agente interveio imediatamente, impedindo a fuga.

Os itens furtados foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento. O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo, onde prestou depoimento e, após os procedimentos legais, foi liberado, sendo o caso foi registrado como furto e segue sob investigação.

O café foi um dos inimigos do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado nesta terça-feira (11), no Rio de Janeiro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os alimentos e bebidas tiveram alta de 0,96%, a quinta seguida. Esse grupo contribuiu com 0,21 p.p. do IPCA de janeiro. As maiores pressões entre os subitens alimentícios vieram do café moído (8,56% e impacto de 0,04 p.p.), tomate (20,27% e 0,04 p.p.) e cenoura (36,14% e 0,02 p.p.).

O preço do café, subitem alimentício que mais pressionou para cima a inflação, deve manter o preço em alta, de acordo com produtores.