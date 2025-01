Mudanças no clima tornam o café com leite fica mais caro

O pingado, ou café com leite, ficou mais caro em 2024, de acordo com o IPS (Índice de Preço dos Supermercados), calculado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados) em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). O café em pó e o leite sofreram inflação de, respectivamente, 43,41% e 19,73% ao longo do ano passado.

Segundo o economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz, o clima é o motivo dos itens chegarem mais caros às prateleiras dos supermercados e ao consumidor. “O período e o volume das chuvas alterados influenciaram na qualidade dos pastos e, consequentemente, na produção de leite. O preço do lácteo começou a baixar desde outubro, quando houve melhora nas condições para a produção e aumento da oferta”, afirma.

No caso do café em pó, a razão também está centrada nas condições climáticas desfavoráveis. “A elasticidade desse produto é relativamente baixa, então não há por que crer em aumento de demanda doméstica. A escassez de oferta causada, tanto no Vietnã quanto no Brasil, devido a condições climáticas desfavoráveis, é a principal razão para o aumento dos preços no mercado internacional. Além disso, a alta nos preços dos grãos arábica (variedade de café premium) também exerce influência sobre a valorização do robusta.”, explica Queiroz.