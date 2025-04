Atlético-MG vira, mas sofre empate no fim diante do Mirassol pelo Brasileirão

Atlético-MG e Mirassol fizeram uma excelente partida, com emoção até o fim, e empataram por 2 a 2 na noite deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes abriram o placar com Edson Carioca, levaram a virada com Rony e Hulk, mas evitaram a derrota com Reinaldo, já nos acréscimos do segundo tempo.

O Atlético, que vinha de vitória diante do Botafogo, por 1 a 0, sai com gosto um pouco amargo pela forma como foi a partida. Agora, o time tem seis pontos, próximo da zona de rebaixamento (Z-4).

Apesar de não ter vencido, o Mirassol, que já tinha empatado por 2 a 2 com o Juventude, agora está há cinco jogos sem perder, somando sete pontos, também próximo do Z-4.

Jogando em casa, o Mirassol tomou a iniciativa e a primeira finalização aconteceu com apenas dois minutos, de Edson Carioca, da entrada da área. O Atlético, porém, respondeu rápido, com cabeçada perigosa de Vitor Hugo após cobrança de escanteio. Em outro lance atleticano, Rubens chutou de fora da área, com curva, e exigiu que o goleiro Alex Muralha espalmasse.

Mas quem abriu o placar foi mesmo o Mirassol, aos 11 minutos. Após cobrança de lateral no campo defensivo e toques rápidos, a bola chegou em Edson Carioca ainda na linha do meio-campo. Ele disparou em velocidade e, mesmo cercado por quatro jogadores, chegou à grande área e chutou no alto para marcar um belo gol.

Na parte final, o Mirassol quase ampliou com Cristian, que chutou rasteiro dentro da área, mas Everson fez grande defesa. Com dificuldades de furar a defesa, o Atlético abusou dos chutes fora da área, sem sucesso. No lance mais perigoso, Hulk chutou cruzado e Rony quase alcançou.

O segundo tempo iniciou quente e o Mirassol quase ampliou com Yago Felipe em chute de fora da área. A resposta do Atlético veio com Gustavo Scarpa, que acertou belo chute de primeira da entrada da área e a bola passou com muito perigo.

A partida seguiu bastante movimentada, mas quem conseguiu o objetivo desta vez foi o Atlético, que empatou aos 24 minutos. Hulk ficou com a bola perto da meia-lua, avançou para a esquerda e tocou para Rony. Ele ficou cara a cara com o goleiro e chutou rasteiro para marcar.

Pouco depois, a dupla entrou em cena novamente para virar o placar. Rony avançou na área e foi derrubado, sofrendo pênalti. Hulk foi para a cobrança e não desperdiçou, deslocando muito bem Alex Muralha. O Atlético seguiu no ataque e Rony levou perigo após chutar cruzado, exigindo boa defesa do goleiro.

Quando tudo parecia definido, o experiente Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio, evitou a derrota. Iury Castilho finalizou forte, Everson desviou, mas Reinaldo apareceu na segunda trave para completar e decretar o empate por 2 a 2. Foi seu quarto gol no Brasileirão, empatando na artilharia com Arrascaeta, do Flamengo, Vegetti, do Vasco, e Pedro Raul, do Ceará.

Na sétima rodada, os dois entram em campo na segunda-feira (5). Às 19h, o Mirassol visita o Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Pouco depois, às 20h, o Atlético enfrenta o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Antes, porém, o time mineiro pega o Maringá-PR na terça-feira, às 19h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 2 ATLÉTICO-MG

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Fabrício Daniel), Yago Felipe (Gabriel) e Danielzinho; Negueba (Maceió), Edson Carioca (Iury Castilho) e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

ATLÉTICO - Everson; Vitor Hugo, Rômulo (Bernard) e Junior Alonso (Iván Román); Natanael (Saravia), Alan Franco (Fausto Vera), Gustavo Scarpa, Cuello e Rubens; Rony (Igor Rabello) e Hulk. Técnico: Cuca.

GOLS - Edson Carioca, aos 11 minutos do primeiro tempo. Rony, aos 24, e Hulk, aos 34, e Reinaldo, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Muralha, Lucas Ramon, Daniel Borges e Maceió (Mirassol). Iván Román e Hulk (Atlético).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 205.180,00.

PÚBLICO - 4.966 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).