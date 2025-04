Churrascaria D’Brescia anuncia unidade em São Bernardo, a 6ª da rede

A tradicional churrascaria D’Brescia anunciou a abertura da sua sexta unidade. Com investimento estimado entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões, o novo espaço será inaugurado em agosto de 2025, na saída do quilômetro 18 da Via Anchieta, onde funcionava o antigo restaurante Caravana, em São Bernardo.

A nova unidade contará com 2.200 metros quadrados de área total, sendo 1.800 metros quadrados de área construída. Com capacidade para 350 pessoas, o restaurante vai gerar cerca de 150 empregos diretos na região.

A nova casa terá espaço kids, sala privativa para eventos, bar completo, estacionamento amplo e ambiente pet friendly.

Com essa inauguração, a D’Brescia chega à sexta unidade. Hoje está presente em Santo André, Guarulhos e na Capital, com churrascarias na Faria Lima, Paraíso e Marginal Tietê.