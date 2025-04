Monumento histórico na Imigrantes ganha nova vida com restauração da Ecovias

Quem sobe a Serra do Mar pela Rodovia dos Imigrantes já se acostumou com a presença silenciosa e imponente do painel de azulejos no km 42. Instalado ali desde 1976, o mural é mais que uma peça decorativa: é um tributo à história dos imigrantes que ajudaram a construir São Paulo. Agora, após décadas de exposição ao tempo e aos riscos do vandalismo, o monumento acaba de ser restaurado e devolvido ao público em todo o seu esplendor.



A iniciativa partiu da Ecovias Imigrantes, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), e seguiu protocolos rigorosos de preservação patrimonial. O trabalho, assinado pelo ateliê AVD Arte & Restauro, buscou não apenas recuperar danos visíveis, mas também resgatar a essência da obra criada por Antonio Luiz Gagni — artista plástico responsável pelo painel original.



Uma obra que atravessa o tempo



Inspirado na estética dos azulejos portugueses, o painel retrata a jornada dos imigrantes europeus que cruzaram a serra em direção ao interior paulista. Ao longo dos anos, tornou-se ponto de referência para motoristas e apaixonados por arte e história.



“Não é só um monumento. É um pedaço da memória coletiva que atravessa gerações e se mistura à paisagem da rodovia”, afirma Maurício Dantonio, gerente de engenharia da Ecovias.



Restauro com técnica e sensibilidade



A restauração seguiu os princípios do Iphan e do Condephaat, com base na metodologia do historiador italiano Cesare Brandi, que defende intervenções mínimas e materiais compatíveis com os originais. A primeira fase foi dedicada à análise técnica da estrutura, mapeando azulejos danificados e identificando elementos irrecuperáveis.



Azulejos novos foram produzidos artesanalmente, respeitando cores, formas e texturas. A limpeza profunda, a aplicação de produtos antifúngicos, a fixação de peças soltas e até a confecção de réplicas de elementos decorativos deram nova vida ao mural. A pintura também foi renovada, devolvendo à obra suas cores vivas e presença marcante na paisagem.



Preservar é também contar histórias



Mais do que uma ação de manutenção, a restauração reafirma o compromisso da Ecovias com o patrimônio cultural paulista. “Cuidar da infraestrutura é essencial, mas preservar a história e os símbolos do nosso passado também faz parte do nosso papel como concessionária”, completa Dantonio.



Com a intervenção concluída, quem passar pelo km 42 da Rodovia dos Imigrantes vai se deparar novamente com um pedaço vibrante da história — agora restaurado para seguir inspirando novas gerações.