Obras e excesso de veículos causam lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes

Motoristas enfrentam trechos de congestionamento na manhã desta sexta-feira (25) nas rodovias Anchieta e Imigrantes, no sentido da Capital, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).





Na Anchieta, o tráfego é lento entre os km 21 e 17 e do km 12 ao 10, ambos por excesso de veículos. Já na Imigrantes, há congestionamento entre os km 16 e 14, também na pista norte.





A Interligação Planalto permanece bloqueada nos dois sentidos (Imigrantes e Anchieta) para acesso à Capital, devido a obras, segundo a concessionária.





Apesar dos pontos de lentidão, os demais trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes operam com tráfego normal. O sistema está em Operação 5x5, com três faixas funcionando na Imigrantes sentido São Paulo e duas na Anchieta. No sentido litoral, o fluxo ocorre por duas faixas na Anchieta e três na Imigrantes.