Ave presa em linha de pipa é resgatada em São Bernardo

Uma ave presa em linha de pipa precisou ser resgatada na noite desta quarta-feira (23), no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. A ocorrência mobilizou a Polícia Ambiental que utilizou um caminhão com autoescada devido à dificuldade de acesso ao local.





Segundo informações de moradores da região, o chamado foi feito no fim da tarde, mas o resgate do animal só foi concluído por volta das 23h40. Após ser retirado com segurança, o animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses do município para avaliação.

