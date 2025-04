Deslizamento de terra deixa dois feridos em Santo André

Um deslizamento de terra deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23), no Parque das Nações, em Santo André. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois pedreiros que atuavam em obras na residência na, localizada na Rua Guatemala, foram atingidos.





Um homem foi socorrido com fratura no membro superior e o outro com escoriações. Os dois foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao CHM (Centro Hospitalar de Santo André). Equipes da Defesa Civil do município estão no local. A causa do deslizamento ainda não foi informada.





Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o acidente, além de equipes da PM (Polícia Militar) e da GCM (Guarda Civil Municipal).





Em breve mais informações.

