Fortes chuvas provocam deslizamentos e danos em Mauá

As fortes chuvas que atingiram Mauá entre este sábado (19) e domingo (20) causaram diversos transtornos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, o volume de chuva ultrapassou os 112 milímetros somente no Jardim Rosina, um dos bairros mais afetados.



Na Rua Vereador Alberto Ratti, altura do número 671, no Jardim Rosina, um deslizamento de terra provocou o rompimento de uma tubulação em uma obra da Sabesp. Parte da via, que recentemente havia passado por obras de infraestrutura, cedeu. Segundo a Defesa Civil, o solo encharcado pode ter comprometido o processo de secagem da nova pavimentação.



O local foi interditado preventivamente e equipes da Sabesp já atuam no reparo da tubulação danificada. Por conta da interdição, ônibus que circulam na região precisaram ser desviados.



Outros pontos da cidade também registraram ocorrências. No Jardim Paranavaí, a calçada da Rua Andirá, nº 439, sofreu processo de erosão. Já no Jardim Zaíra, parte de um muro de contenção (gabião) cedeu na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1807, às margens do córrego Corumbê.



Apesar dos danos estruturais, até o momento não há registros de vítimas, desalojados ou desabrigados.



A Defesa Civil de Mauá segue em alerta e monitorando as áreas de risco. Em casos de emergência, a população pode acionar os serviços pelos números 199 (Defesa Civil), 193 (Bombeiros), 192 (Samu) e 153 (GCM).