Região registra 68 chamados aos bombeiros durante forte chuva

O temporal que atingiu o Grande ABC no fim da tarde e início da noite deste sábado (19) mobilizou o Corpo de Bombeiros em toda a região. De acordo com a corporação, foram registrados 68 chamados relacionados a enchentes e alagamentos nos municípios de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.



A forte chuva, que em alguns pontos ultrapassou os 70 milímetros em apenas uma hora, provocou transbordamento de córregos, ruas inundadas, veículos submersos e pessoas ilhadas. Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e das prefeituras municipais atuaram de forma emergencial em diversos pontos críticos.



Moradores são resgatados de ônibus ilhado



Uma das ocorrências mais graves foi registrada em Diadema, na Travessa Castelo Branco, onde um grupo de pessoas ficou preso dentro de um ônibus cercado pela água. O chamado foi feito às 18h05 e uma viatura dos bombeiros foi enviada ao local para realizar o resgate.



Todos os ocupantes foram retirados com segurança, sem registro de feridos. A cidade de Diadema foi uma das mais afetadas pelo temporal, com o transbordamento do córrego Ribeirão Capela e alagamentos em bairros como Campanário, Jardim São Judas, Vila Lídia, Boiadeiro e o Centro.



A Defesa Civil segue em estado de alerta para novas ocorrências, incluindo riscos de deslizamentos em áreas de encosta. A população é orientada a evitar regiões alagadas e acionar os canais de emergência pelo 193 (Corpo de Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).