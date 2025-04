Bombeiros resgatam pessoas ilhadas em Diadema após temporal

O Corpo de Bombeiros resgatou moradores que ficaram ilhados devido a alagamentos provocados pela forte chuva que atingiu Diadema na noite deste sábado (19). A ocorrência foi registrada por volta das 18h05 na Travessa Castelo Branco, onde uma viatura foi enviada ao local para retirar as pessoas em segurança.



LEIA MAIS: Chuva de duas horas provoca alagamentos e caos na região

Diadema foi uma das cidades mais afetadas pelo temporal que castigou o Grande ABC. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o município registrou 70 milímetros de chuva em apenas uma hora, volume considerado extremamente alto. O excesso de água causou o transbordamento do Ribeirão Capela, intensificando os alagamentos em diversos bairros.



A interseção entre as avenidas São José e Presidente Kennedy foi um dos pontos mais críticos, com ruas completamente cobertas pela água e bloqueio da passagem de veículos e pedestres. Também houve registros de alagamentos na Vila Lídia, Boiadeiro e no Centro da cidade, nas proximidades da Drogasil.



LEIA MAIS: Após temporal, domingo de Páscoa terá possibilidade de mais chuva na região

Outros bairros como Jardim São Judas e Campanário também enfrentaram transtornos causados pela chuva intensa. Moradores relataram dificuldades para sair de casa e trafegar pelas vias tomadas pela água.



A Defesa Civil mantém alerta para risco elevado de alagamentos e deslizamentos de terra e orienta a população a evitar áreas de risco, como encostas e margens de córregos. Em caso de emergência, os telefones de atendimento são 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil). Equipes seguem mobilizadas para atender às ocorrências em toda a cidade.