São Bernardo é terceira cidade em colisões com poste, afirma Enel

A Enel, responsável pela energia elétrica de São Paulo, destacou São Bernardo como a terceira cidade que mais registrou a colisão de veículos em postes no último ano. As 22 ocorrências registradas na cidade só perderam para a Capital, com 376 casos, e Osasco, com 28 episódios. Santo André aparece na sequência, com19 notificações.

De acordo com a companhia, “o levantamento preocupa”, já que ainda no primeiro trimestre de 2025, o Estado contabilizou aumento de 14% nas batidas que danificaram à infraestrutura de energia.

Segundo Márcio Jardim, diretor de Operações e Manutenção da empresa, entre 2023 e 2024 o crescimento dos casos também saltou em 9,8%, o que torna o cenário um risco eminente para motoristas e pedestres. “A partir disso, vemos a importância de medidas preventivas para a redução destes acidentes, incluindo a conscientização sobre direção segura e respeito às leis de trânsito nas cidades”, aborda.

O executivo aponta que atualmente o tempo médio para que as manutenções sejam feitas no local das colisões é de oito horas e que o entulho dos postes destruídos é direcionado pela Enel a empresas de reciclagem. “Outro ponto a pensar além das batidas é que, além do poste, muitas vezes toda uma rede de fios e equipamentos precisa ser substituída. Este detalhe se soma à perícia policial nos casos mais complexos, o que travou ainda mais o tempo de clientes que ficaram sem energia na região”, conta.

Ao todo, nos 24 municípios paulistas atendidos pela empresa, incluindo os sete da região, as colisões de veículos em postes de energia fecharam o balanço do ano passado com 549 ocorrências. A fim de agilizar a resolução de todos os casos, a empresa abriu para SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) o telefone 0800 72 72 196.

Para o diretor da Enel, o canal de atendimento também é uma forma de evitar um desdobramento mais trágico nos casos. “Não são poucos os casos em que, no desespero, há quem se aproxime indevidamente e até toque sem querer nos cabos energizados. Nestas horas, recomendamos sempre o cuidado para evitar tocar qualquer parte metálica até que uma equipe chegue”, alerta.

SAIBA MAIS: Ranking de furto de cabos na rede elétrica tem seis cidades da região

Prisões por furto de energia crescem 31% no Grande ABC