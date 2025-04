'Vale Tudo': Heleninha Roitman tem a primeira recaída; saiba o motivo e como será a cena

A chegada de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo promete balançar as estruturas da novela e a resiliência de Heleninha (Paolla Oliveira), que sentirá de forma profunda o retorno da mãe ao Brasil. A artista plástica terá uma recaída ao se reencontrar com a matriarca. Lutando contra o alcoolismo, ela está sóbria desde o início da trama, quando teve alta de uma clínica de reabilitação.

As primeiras sombras de Odete serão vistas no capítulo de sábado, 26, quando a dona do Grupo Almeida Roitman avisará à irmã, Celina (Malu Galli), que voltará ao Brasil em breve. Heleninha ficará apavorada e com medo ao ver as malas da mãe na mansão, e vai confessar à tia que teme as críticas que poderá sofrer.

Já no capítulo de segunda-feira, 28, o público verá Odete chegar de fato na mansão - e, com isso, a primeira embriaguez de Heleninha. A pintora vai encontrar uma garrafa escondida e tomar um porre. Embriagada, ela irá tropeçar na escadaria e cair no chão bem diante da mãe, o que irá render o primeiro desentendimento entre as duas.

A mãe de Tiago (Pedro Waddington) será acudida pela tia, pelo irmão Afonso (Humberto Carrão) e pelo mordomo Eugênio (Luis Salem).

Na trama original, a empresária chega criticando Celina por ter trocado o estofado dos móveis e gastado o dinheiro. Heleninha, então, desce as escadas com um copo na mão, rebatendo: "Trocou porque achou mais bonito. Qual é o problema?" Visivelmente alterada, ela se desequilibra e cai.