São Bernardo amplia Faixa Azul para Avenida 31 de março com aval federal

Com autorização do Ministério dos Transportes, São Bernardo vai ampliar a Faixa Azul para motociclistas até a Avenida 31 de Março. O novo trecho terá 2,5 quilômetros de extensão e vai funcionar nos dois sentidos da via, conectando as imediações da Avenida Lions ao bairro Taboão, passando por importantes acessos aos bairros Paulicéia e Diadema.



A iniciativa da gestão do prefeito Marcelo Lima vem na esteira dos bons resultados obtidos com a primeira Faixa Azul implantada na Avenida Lions, onde a redução de acidentes envolvendo motociclistas já começa a ser notada. A expansão foi autorizada pela Sebatrab (Secretaria Nacional de Trânsito) e publicada no Diário Oficial da União.



“Estamos ampliando um projeto que tem se mostrado eficiente. A Faixa Azul trouxe mais segurança para quem usa moto, e também mais organização para o trânsito da cidade. Agora, seguimos com responsabilidade e planejamento para atingir ainda mais regiões”, destacou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).



Com previsão de conclusão em até 15 dias após o início das obras, a nova faixa pretende melhorar a mobilidade e garantir mais segurança viária. No sentido Taboão, a sinalização se estenderá até a Avenida do Taboão. No sentido contrário, o trajeto leva até a região da Paulicéia, totalizando 4,6 quilômetros de faixa exclusiva para motos.



Além da demarcação horizontal da via, o trecho contará com monitoramento de indicadores como acidentes, fluxo e velocidade média. Os dados serão enviados à Senatran a cada três meses, em conformidade com o programa federal.



Segundo o secretário de Transportes, Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Francisco Carone, a nova Faixa Azul será essencial para ordenar o trânsito em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. “A 31 de Março é um ponto crítico para quem anda de moto. Essa medida traz segurança e fluidez, reduzindo gargalos e prevenindo acidentes”, afirmou.



A decisão também leva em conta dados preocupantes sobre acidentes com motos. Em 2023, foram 1.769 atendimentos registrados pela rede municipal. Em 2024, os números já ultrapassam 2 mil. A expectativa é que, com a expansão do projeto, os índices de colisões e mortes no trânsito com motociclistas comecem a cair.