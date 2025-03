Faixa Azul é concluída na Avenida Lions, e prefeitura planeja próxima via

A implantação da Faixa Azul na Avenida Lions, em São Bernardo, foi finalizada e está em operação nos dois sentidos da via. Com 2,1 quilômetros de extensão, a medida tem o objetivo de reduzir acidentes envolvendo motociclistas e melhorar o fluxo de trânsito no local. A avenida liga São Bernardo a Santo André, Diadema e à Rodovia Anchieta.

O projeto foi autorizado pelo Ministério dos Transportes, por meio da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), e teve sua execução concluída. A nova faixa complementa a estrutura já existente na Avenida Prestes Maia, em Santo André.





Segundo a Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura de São Bernardo, cerca de 70% dos acidentes registrados na Avenida Lions envolvem motociclistas. Estudos técnicos embasaram a decisão de implantação da Faixa Azul, com o objetivo de organizar a circulação e ampliar a segurança viária.

A Prefeitura avalia a expansão da Faixa Azul para outras vias do município. Estudos estão sendo realizados para determinar os locais com maior demanda de motociclistas e índices relevantes de ocorrências de trânsito. Em 2024, foram registrados 2.245 chamados ao SAMU em ocorrências envolvendo motociclistas em São Bernardo. O projeto busca reduzir os índices de acidentes e a demanda por atendimento na rede de saúde.