Santo André terá Faixa Azul na Avenida Prestes Maia

Santo André é a primeira cidade da região a oficializar a implementação de uma faixa para motocicletas. A Prefeitura de Santo André anunciou nesta segunda-feira (22) o lançamento do programa Faixa Azul para Motos, semelhante às instaladas na Capital. O projeto será implantado primeiramente em toda extensão da Avenida Prestes Maia, com expectativa de entrega junto ao Viaduto Castelo Branco, em 1° de maio. O resultado esperado é a eliminação dos sinistros envolvendo motocicletas, principalmente com vítimas fatais.

Com uma frota de 525 mil motocicletas, além de 520 mil condutores registrados, segundo o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a cidade vinha estudando, há meses, a adoção da Faixa Azul. Em dezembro, ao ser questionada sobre a implantação do projeto, a Prefeitura de Santo André, em nota, disse que o DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) estava desenvolvendo estudos técnicos e o levantamento de dados estatísticos como contagem veicular e sinistros para a implementação.

O Paço destacava, porém, que a implementação deste tipo de sinalização dependia da permissão da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). A autorização veio no dia 22 de março, quando o órgão divulgou portaria que autoriza o município a utilizar, em caráter experimental, a sinalização voltada à circulação de motocicletas na Avenida Prestes Maia, pelo período de um ano. Segundo o prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), a expectativa é expandir a ação para outras vias após a primeira experiência.

“De forma geral, não há nenhuma dúvida da preservação da vida com a implementação e tem impacto em várias áreas, como na saúde e na produtividade das pessoas, que podem ser afetadas com acidentes de trânsito, ainda mais no pós-pandemia, que houve um aumento no serviço de entregas”, afirmou o chefe do Executivo, que esteve acompanhado no evento pela primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) e pelo secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira.

A faixa organiza o espaço viário compartilhado entre os automóveis e as motocicletas, reduzindo conflitos. Na Avenida Prestes Maia, o projeto será implementado em cerca de 5 km de via, iniciando na altura do Centro Universitário Fundação Santo André e seguindo até o Viaduto Castelo Branco, a expectativa é que a Faixa Azul seja entregue no mesmo dia da abertura completa do elevado, no feriado do Dia do Trabalho, em 1° de maio. O investimento é de cerca de R$ 700 mil, e as obras iniciaram na noite de ontem.

A expectativa é que a cidade tenha, a longo prazo, um moto anel viário, com ligação entre todas as faixas azuis. Depois da Prestes Maia, haverá pedido de liberação para a Avenida dos Estados, Complexo Viário Cassaquera, Rua Giovanni Battista Pirelli, Avenida Edson Danilo Dotto (Perimetral), Avenida Santos Dumont, entre outras.

MORTES

Desde janeiro de 2015, início da série histórica InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), 193 motociclistas morreram em acidentes na cidade de Santo André. O número representa 42% do total de óbitos no trânsito no período, de 456. O ano passado foi o mais letal para o grupo, com 36 vidas perdidas, sendo 60% do total de 60.

Projeto avança por vias e pode atingir 200 km na Capital

A Prefeitura da Capital está finalizando o processo de implantação da Faixa Azul em quatro vias autorizadas pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), no fim de março, para ampliação do projeto-piloto na capital. As avenidas Santos Dumont e Washington Luís, a Rua Santa Eulália e o Túnel Ayrton Senna I estarão com a Faixa Azul completamente implantada, isto é, com a sinalização de solo e vertical, até o fim de abril.

O ‘corredor Washington Luís’ terá a Faixa Azul implantada em três trechos no sentido centro: entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia; entre a Avenida Dória e a Rua Viaza; e entre a Rua Vieira de Morais e a Avenida dos Bandeirantes. Já o Túnel Ayrton Senna I será contemplado com a nova sinalização entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Rua Colentino Marques. A Avenida Santos Dumont, desde a Avenida Braz Leme até a Ponte das Bandeiras, receberá a Faixa Azul em ambos os sentidos. Por fim, um trecho da Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, terá a Faixa Azul no sentido centro.

Atualmente, a frota de motos da cidade de São Paulo é de 1,3 milhão. Criada por profissionais da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a Faixa Azul é um projeto-piloto inspirado em experiências da Malásia, de Copenhagen e de cidades australianas. O objetivo dela é reorganizar o espaço viário proporcionando mais segurança aos motociclistas.

Autoridades de trânsito do México e das cidades de Porto Alegre (RS) e Feira de Santana (BA) estiveram na CET para conhecer a Faixa Azul. Recentemente, o projeto foi apresentado na Espanha durante conferência internacional de segurança para motos. Em março, a Prefeitura de São Paulo foi autorizada pela Senatran a iniciar a ampliação de mais 120 km do projeto-piloto da Faixa Azul em mais 28 vias, totalizando 200 km até dezembro de 2024. Atualmente, a cidade oferece 90,1 km.