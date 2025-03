Avenida de São Bernardo passa por intervenções para otimizar trânsito

A Prefeitura de São Bernardo iniciou nessa quarta-feira (26) uma série de intervenções viárias na Avenida José Odorizzi, região do Assunção. O objetivo é requalificar o tráfego no entorno do entroncamento entre o Cenforpe (Centro de Formação de Profissionais de Educação) e a empresa Scania, visando aumentar a mobilidade urbana e reduzir o congestionamento nesse corredor.



A estimativa é que cerca de 50 mil veículos por dia sejam impactados pela intervenção, incluindo o transporte público. O projeto será executado em duas fases. Na primeira etapa, por meio das secretarias de Serviços Urbanos e de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, será ampliada a faixa de rolamento desde as proximidades da saída da Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, no Planalto, até a região do retorno da José Odorizzi.



A obra prevê a expansão de três para quatro faixas de rolamento e a criação de uma nova alça de acomodação de veículos próximo ao Viaduto Tereza Delta, facilitando o acesso ao Viaduto Mamãe Clory e aos bairros Alves Dias e Cooperativa. O prazo estimado para a conclusão desta fase é de 10 dias, com um investimento de R$ 698 mil, custeado pelo Tesouro municipal.



Na segunda etapa, está prevista a construção de uma grande rotatória central, eliminando os semáforos das adjacências. O projeto visa reorganizar o tráfego no trecho, substituindo os faróis por um canteiro para garantir a fluidez dos veículos. Essa fase ainda passará por licitação e tem prazo estimado de 18 meses para conclusão, com investimento previsto de até R$ 20 milhões.



PACOTE DE AÇÕES

Desde janeiro deste ano, a Prefeitura de São Bernardo tem realizado uma série de mudanças no trânsito. Entre as principais intervenções estão:



- Novo acesso viário na Rua Joaquim Nabuco, na região central, reduzindo o tempo de deslocamento até a Rodovia Anchieta;



- Implantação da Faixa Azul na Avenida Lions, do entroncamento com Santo André até a chegada à Anchieta;



- Alteração do sentido da Avenida Lauro Gomes, entre a Avenida Aldino Pinotti e a Estrada das Lágrimas;



- Nova sinalização viária nos bairros Vila Rica, Vila Mussolini e Vila Carminha;



- Substituição dos cabos dos semáforos por cabos de alumínio, reduzindo furtos e impactos no trânsito;



- Revitalização das pistas de caminhada e ciclovia na Esplanada do Paço Municipal, Praça Giovani Breda, Praça Ibrahim, Praça Regina Rocco, Avenida Kennedy e Estrada dos Alvarengas;



- Proibição de conversão à esquerda na Rua Dr. Marcel Preotesco, pela Avenida Aldino Pinotti (sentido Lauro Gomes);



- Reabertura da segunda faixa na Avenida Corredor ABD, sentido Avenida Lions, entre a Rua Frei Damião e a Avenida 31 de Março;



- Novo acesso à Rua Copacabana vindo pela Avenida Senador Vergueiro (sentido Rudge).