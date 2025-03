São Bernardo retoma Feirão de Móveis na Rua Jurubatuba

A Prefeitura de São Bernardo vai resgatar um dos eventos mais emblemáticos do setor moveleiro: o tradicional Feirão de Móveis da Rua Jurubatuba, na região central. Após período sem edições, a feira retorna entre os dias 17 e 25 de maio, das 10h às 22h, com uma proposta que alia tradição e inovação. Com expectativa de atrair milhares de visitantes, a ação visa impulsionar as vendas do comércio local, fortalecer a identidade da cidade como polo moveleiro e proporcionar uma experiência diferenciada para o público.

Durante os nove dias de evento, os consumidores terão acesso a uma ampla variedade de móveis e artigos para casa, com condições especiais de compra. Como parte da ambientação, a via será decorada com um tapete vermelho que percorrerá toda a extensão da rua, onde os lojistas poderão expor seus produtos diretamente nas calçadas. Além disso, haverá uma programação cultural diversificada, incluindo apresentações teatrais, musicais e de dança, além de espaço gastronômico e brinquedos para as crianças.

“O setor moveleiro faz parte da história de São Bernardo e representa uma vocação econômica da cidade. Retomar esse evento significa valorizar nossos empreendedores, fortalecer o comércio e resgatar a credibilidade da Rua Jurubatuba como um grande centro de negócios. A Prefeitura está empenhada em oferecer suporte para que essa feira seja um sucesso”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

Além de ser um grande atrativo turístico para a cidade, o evento reforça a história da via e dos comerciantes que estão há muitos anos empreendendo no local. Fauze Orra é comerciante do ramo de imóveis há mais de 38 anos na Rua Jurubatuba e destacou a importância do retorno do feirão para o comércio local. “Queremos retomar o título de ‘Capital dos Móveis’. A Rua Jurubatuba tem um grande potencial financeiro, por isso, estamos muito felizes com o apoio da Prefeitura em resgatar esse evento e promover o comércio local.”

SETOR MOVELEIRO

Além de ser um ponto de encontro entre consumidores e lojistas, a feira também terá um espaço dedicado a discussões sobre o futuro do setor. Com a criação de grupos de trabalho, empresários poderão debater demandas da indústria e tendências do mercado, debatendo temas que tratam da modernização do setor com o uso de novas tecnologias.

Apesar de ser um evento tradicional, a proposta para 2025 inclui uma abordagem inovadora para atrair um novo público. “Queremos manter a história do feirão e, ao mesmo tempo, trazer um olhar para o futuro, agregando novas experiências e tecnologias ao evento. O objetivo é que essa iniciativa se torne um marco na cidade e continue crescendo nos próximos anos”, explicou Rafael Demarchi, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude.

IMPACTO ECONÔMICO

A Rua Jurubatuba é reconhecida como a maior rua de móveis da América Latina e possui um forte papel na economia local. Em edições anteriores da feira, o faturamento dos lojistas chegou a superar R$ 2 milhões, além de um aumento significativo no fluxo de clientes nos meses seguintes. A expectativa para 2025 é manter essa tendência e ampliar a movimentação financeira do setor.

“Nosso compromisso é oferecer todo o suporte necessário para quem investe, gera empregos e acredita no potencial de São Bernardo. Esse evento será uma grande oportunidade para os comerciantes fortalecerem seus negócios e expandir seu alcance no mercado. Temos que estar ao lado de quem empreende e gera empregos para a nossa população”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

A Prefeitura de São Bernardo garantirá apoio logístico para a realização do evento, incluindo suporte da Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura para garantir a fluidez do trânsito na região. A iniciativa busca, além de fomentar a economia, reforçar o sentimento de pertencimento da população em relação à Rua Jurubatuba, resgatando sua tradição e importância para a cidade.