Veja horóscopo desta quarta-feira (23) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste dia 23 de abril de 2025 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

A Lua se muda para Peixes nesta madrugada e você pode aproveitar a manhã para cuidar de algumas coisas em casa antes de mergulhar totalmente no serviço. Agir de maneira mais prática ajuda a resolver qualquer perrengue que surgir pela frente, mas cuidado para não se distrair tanto à tarde. A dois, seu maior desafio será manter o ciúme sob controle.

Cor: Azul- Turquesa.

Seu lado comunicativo fica mais evidente agora e você pode se destacar em qualquer área. O desejo de acelerar as coisas e resolver as pendências do trabalho pode crescer, mas mantenha o foco. À tarde, o céu pede atenção com gastos e compras por impulso. Saia da rotina com o par, mas controle o ciúme também.

Cor: Violeta.

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (23)



Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (23) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



A entrada da Lua em Peixes nesta madrugada avisa que as finanças contam com as melhores energias hoje. O seu esforço pode render uma grana extra, mas também há chance de receber um dinheiro que não estava esperando. Mas nem tudo é perfeito e há sinal de torta de climão com a família à tarde.O ciúme será seu maior desafio no romance.

Cor: Amarelo.

Você começa esta quarta com pique extra para encarar qualquer desafio! É hora de confiar mais nas suas qualidades, arregaçar as mangas e batalhar pelos seus interesses. A comunicação corre de maneira mais tranquila pela manhã, mas isso muda à tarde e um mal–entendido pode atrapalhar a concentração nas tarefas. Confira tudo duas vezes para evitar problema. Deixe a rotina de lado no romance e evite assuntos delicados.

Cor: Azul.