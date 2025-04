Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (23) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste dia 23 de abril de 2025 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

O dia tem tudo para ser movimentado e você pode encarar novidades e reviravoltas com disposição redobrada, tirando o melhor de cada situação. Se anda pensando em dar um novo rumo para a vida profissional ou pessoal, a manhã será ideal para finalizar um ciclo antes de dar início a outro. A paixão tem tudo para pegar fogo nos momentos de intimidade, mas também há sinal de atritos no romance.

Cor: Cereja.

Nesta madrugada, a Lua entra em Peixes e envia as melhores vibes para os relacionamentos em geral. Você vai se entender melhor com as pessoas tanto nas relações profissionais quanto nos contatos pessoais. Mas será um desafio manter a atenção no trabalho à tarde, então redobre o foco. Sair da rotina com o par pode ser mais divertido do que esperava: use a criatividade!

Cor: Creme.

A Lua brilha em Peixes nessa madrugada, ajudando você a começar o dia com foco total nas tarefas. Há sinal de muito serviço pela frente, mas tenha jogo de cintura para lidar com os imprevistos se quiser que seu esforço seja recompensado. À tarde, Sol e Plutão se desentendem e pode sobrar para o romance, pois há sinal de briga com quem ama.

Cor: Lilás.

Você vai contar com a sorte ao seu lado nesta quarta, pois a Lua entra em seu paraíso astral nessa madrugada. Logo cedo, a dica é investir na diplomacia e na criatividade para melhorar o convívio com os outros e dar conta de qualquer serviço que aparecer pela frente. Mas isso muda à tarde, então tenha cautela com pessoas muito conservadoras ou apegadas ao passado, inclusive no romance.

Cor: Azul-Marinho.