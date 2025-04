Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quarta-feira (23)

O que os astros reservam para você neste dia 23 de abril de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Cautela é a palavra do dia! A Lua traz uma queda na energia, então procure fazer tarefas sozinha logo de manhã. À tarde, mantenha os negócios e amigos separados para evitar prejuízos. Os assuntos de romance prometem tranquilidade.

Cor: Amarelo.

A Lua brilha em Peixes hoje e promete animar seu lado mais sonhador. Há sinal de novidades e estará mais aberta para expandir seus horizontes. Depois do almoço, pode ser mais difícil se entender com os outros. No romance, os interesses em comum ajudam a manter a paixão em alta.

Cor: Magenta.

Seu lado mais competitivo e ambicioso dá as cartas logo cedo e vai sobrar energia para correr atrás dos seus interesses. Mostre que pode dar conta de qualquer desafio que cair no seu colo, mas priorize as tarefas que podem ser feitas a sós logo cedo.. A distância física ou emocional pode atrapalhar seus planos na convivência com quem ama.

Cor: Azul-Claro.

A Lua entra em Peixes nesta madrugada e vai sobrar energia para investir no seu crescimento pessoal através de um curso ou do contato com pessoas que moram longe. Pela manhã, fica mais fácil direcionar sua atenção pra algo produtivo e há chance de realizar um sonho antigo se fizer a sua parte. No romance, tudo indica uma fase agitada e gostosinha com quem ama.

Cor: Preto.