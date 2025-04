Suspeito foge após troca de tiros com a PM em São Bernardo

Um suspeito armado conseguiu fugir após troca de tiros com policiais militares na noite desta segunda-feira (21), em São Bernardo.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a equipe da Polícia Militar patrulhava no bairro bairro Alves Dias quando tentou abordar um carro ocupado por dois homens em atitude suspeita. Eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram, dando início a uma perseguição.





Durante a fuga, o veículo parou na via e um dos suspeitos desceu com armas em mãos, ainda com o carro em movimento. Policiais militares reagiram com disparos, mas o homem conseguiu escapar.





A perícia foi acionada e, segundo a Secretaria, tanto a viatura da PM quanto a arma utilizada por um dos policiais foram apreendidas para investigação.





O caso foi registrado como localização e apreensão de veículo, localização e apreensão de objetos e disparo de arma de fogo no 3º Distrito Policial de São Bernardo.

