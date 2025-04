Mega-Sena: aposta de SC leva sozinha prêmio de R$ 52 milhões

Uma aposta feita na cidade de Concórdia, em Santa Catarina, acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2854 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (19), e levou o prêmio principal de R$ 52.035.653,46. Os números sorteados foram: 02, 13, 16, 31, 44 e 55.



Além do prêmio milionário, outras 101 apostas acertaram cinco dezenas e faturaram a quina. Uma delas foi registrada em São Bernardo, no ponto de apostas “Poney de Ouro – Menegati Poney Club Loterias”. O bilhete simples, com seis números, rendeu ao ganhador R$ 48.304,31.



O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 25 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa.