RM, do BTS, já tem data marcada para deixar o serviço militar

Enquanto os fãs do BTS espalhados pelo mundo aguardam ansiosamente o reencontro do grupo completo, a saída de RM do serviço militar já tem dia certo para acontecer: 10 de junho de 2025. O líder do septeto, conhecido por sua inteligência, carisma e versos afiados, está prestes a cruzar a reta final da jornada que iniciou ao lado de V, também integrante do grupo, em dezembro de 2023.



Desde o alistamento, RM tem dividido com os fãs alguns raros, mas marcantes, momentos de sua vida militar. Em janeiro de 2025, ele comemorou publicamente sua promoção a sargento — uma conquista que coincidiu com seu aniversário de 32 anos. Em uma das mensagens que emocionaram o fandom, ele escreveu: "Estou orgulhoso, mas ao mesmo tempo dizem que a verdadeira vida militar começa agora.”



Apesar do silêncio que naturalmente acompanha essa fase, RM segue sendo assunto nas redes, seja pelas lembranças dos tempos de palco, seja pela expectativa crescente por seu retorno. A data de sua dispensa, aliás, deve marcar um momento duplo de comemoração para os armys: como ele e V ingressaram juntos no exército, é provável que deixem o serviço militar no mesmo dia — um reencontro aguardado desde os primeiros dias da pausa do grupo.



Enquanto isso, Jin e J-Hope, que já completaram suas obrigações, seguem aquecendo o coração dos fãs com projetos solo. Do outro lado, Suga, Jungkook e Jimin ainda estão em período de alistamento. A reunião completa do BTS deve acontecer apenas após todos os membros cumprirem seus compromissos militares, mas o fim está cada vez mais próximo.



Com a agenda de retornos já tomando forma, o BTS caminha para uma nova era — e o mundo inteiro está pronto para assistir.