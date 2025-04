São Paulo x Alianza Lima: saiba onde assistir e possíveis times

Pelo primeiro compromisso do São Paulo no MorumBis nesta edição da Libertadores, a equipe recebe o Alianza Lima-PER às 21h30 (horário de Brasília). O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D da competição, e o Tricolor briga pela ponta da tabela.

Após a vitória por 1 a 0 na estreia, contra o Talleres, na Argentina, o São Paulo contará com casa cheia para a segunda rodada. São esperados mais de 45mil torcedores no estádio. O resultado positivo é importante para a equipe se manter na disputa pela primeira posição da Chave D, que conta com o Libertad-PAR como líder, com seis pontos.

Pelo lado peruano, a motivação é para se manter na disputa pela vaga. O time foi derrotado no primeiro jogo, justamente contra o Libertas, em casa, por 1 a 0, e vai em busca de seus primeiros pontos na competição. Já na liga nacional, o clube ocupa o quarto lugar, e empatou por 1 a 1 com o Universitario no último compromisso.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quinta-feira, 10 de abril, às 21h30 (de Brasília)

- Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo

- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Wendell (Enzo Díaz); Ferreira e Calleri (André Silva).

Técnico: Luis Zubeldía

Alianza Lima: Viscarra; Noriega, Amasifuén, Arias e Huamán, Lagos; Jesús Castillo e Lavandeira; Eryc Castillo, Quevedo e Barcos.

Técnico: Néstor Gorosito

