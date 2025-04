Taís Araujo e Bella Campos se encontram na academia e atriz faz referência à Vale Tudo: Mamãe e filhinha treinando juntas

No ar em Vale Tudo, novela das nove da TV Globo, Taís Araújo e Bella Campos surgiram juntinhas na academia nesta terça-feira, dia 8. As atrizes estão vivendo mãe e filha na trama, que é um remake do sucesso dos anos 80 de Gilberto Braga.

Enquanto Taís dá vida a Raquel, personagem que foi de Regina Duarte na primeira versão, Bella está vivendo a malvada Maria de Fátima, que antes foi papel de Glória Pires. Fazendo referência a essa fase da carreira, Taís escreveu a seguinte legenda ao compartilhar o clique:

Mamãe e filhinha treinando juntas.

Já Bella repostou dizendo:

Hoje o pilates foi com a mamãe.

Estamos amando essa dupla, não é?