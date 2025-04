Bayern de Munique x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações

Bayern de Munique e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.



O jogo será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Max.



O técnico do Bayern, Vincent Kompany, terá que lidar com uma lista extensa de desfalques. Sete jogadores estão fora por lesão: Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala. Do outro lado, Simone Inzaghi terá mais opções, mas também não contará com Asllani, Dumfries, Taremi e Zielinski.



A volta está marcada para a próxima terça-feira (16), no mesmo horário, em Milão. Quem passar deste duelo encara o vencedor de Barcelona x Borussia Dortmund na semifinal.



Campanhas até aqui:



O Bayern precisou suar um pouco mais terminou a primeira fase na 12ª colocação geral. Para chegar às quartas, passou Celtic e nas oitavas enfrentou Bayer Leverkusen



A Inter, por sua vez, teve uma campanha mais sólida: foi a quarta melhor na fase de grupos, pulou o playoff e passou pelo Feyenoord nas oitavas.



Informações da partida:



- Local: Allianz Arena, Munique (Alemanha)

- Data e horário: terça-feira, 08/04, às 16h (de Brasília)

- Onde assistir: Max



Prováveis escalações



Bayern de Munique

Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sané; Kane.

Técnico: Vincent Kompany



Inter de Milão

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Técnico: Simone Inzaghi