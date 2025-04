Arsenal x Real Madrid: veja escalações e onde assistir

As quartas de final da Liga dos Campeões se inicia na tarde desta terça-feira (8), e o confronto entre Arsenal e Real Madrid, um dos mais esperados da eliminatória acontece às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, casa dos ingleses. O duelo marca o reencontro entre as equipes após quase duas décadas. O último jogo aconteceu em 2006, e o time de Londres levou a melhor.



O Arsenal chega em boa fase, embalado após golear o PSV por 9 a 3 no placar agregado pelas oitavas de final. E jogando em casa, o time treinado por Mikel Arteta tem ainda mais motivos para ficar confiante, já que tem uma série invicta que já dura dez partidas, e não foi vazado em oito delas. Outra notícia que anima o torcedor inglês é o retorno do atacante Saka, que ficou quase quatro meses em tratamento de uma lesão muscular.



Do outro lado chega o maior campeão do torneio, com 15 troféus levantados. O Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid, seu maior rival, na fase anterior, mas chega longe de sua forma ideal. No Campeonato Espanhol, na última rodada, o time merengue levou uma virada e perdeu para o Real Sociedad por 2 a 1.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 8 de abril, às 16h (de Brasília)

- Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

- Onde assistir: SBT, TNT, Max (streaming)



Escalações:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Odegaard e Rice; Saka, Merino e Gabriel Martinelli

Técnico: Mikel Arteta



Real Madrid: Courtois; Valverde, Asensio, Rudiger e Alaba; Camavinga, Bellingham, Modric e Rodrygo; Mbappe e Vinícius Júnior

Técnico: Carlo Ancelotti