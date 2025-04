Guto Volpi: ‘temos um grupo plural e engajado no governo’

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), está prestes a completar os 100 primeiros dias de seu segundo mandato. Após consolidar a cidade como rota turística do Grande ABC, para esta nova etapa do governo o liberal apostou na renovação do primeiro escalão a fim de dar mais dinamismo, além de criar duas novas Secretarias e reestruturar as atribuições de algumas Pastas.

“Sempre acreditei que os secretários devem liderar processos com espírito de inovação, de trazer à gestão pública práticas eficientes, para impactar positivamente as pessoas. Agora temos um grupo que acredita no crescimento da cidade e luta por isso”, afirmou Volpi ao Diário.

MUDANÇAS

A primeira alteração no grupo ocorreu já na posse, com o vereador Leonardo Biazi (PL) alçado para a secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social. Dois dias depois foi anunciado César Ferreira para a pasta de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Além disso, ainda em janeiro Agostinho Gomes assumiu a secretaria de Obras.

Em março entrou para o time José Vicente de Abreu como secretário de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino e Emerson Gilarde, que comanda a pasta de Turismo, assumiu interinamente a secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.

Segundo a Prefeitura, ainda não foi definido novo nome para substituir Gilarde na pasta. “Porém, tudo está conectado. Temos projetos inovadores, pioneiros e muitas novidades pela frente”, destacou o liberal sem dar detalhes.

Guto Volpi também promoveu mudanças nas nomenclaturas e na atribuição de duas pastas para “fortalecer as estratégias que estão sendo dadas às equipes das secretarias”. São elas Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (antes chamada Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda) e Clima, Meio Ambiente e Habitação (anteriormente, Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação).

Em fevereiro, a Câmara aprovou a criação das secretarias de Comunicação e Cultura, comandadas respectivamente por Vanderson Teixeira e pela vereadora Rosí de Marco (PL).

De acordo com o liberal, a readequação no time deu margem para um grupo plural e, sobretudo, mais engajado. Na agenda, todas as segundas-feiras uma reunião mobiliza secretários para traçar e avaliar metas de curto, médio e longo prazos.

“É uma forma de apostar em novos talentos e absorver o conhecimento dos profissionais mais experientes da Prefeitura. Isso incentiva o crescimento das equipes, tanto individual, como coletivamente. No que depender de mim, sempre que puder, trarei ao grupo referências para a reflexão e aperfeiçoamento do nosso trabalho”, pontuou.