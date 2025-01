Guto Volpi propõe ao Estado implementação de AME em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires poderá ter um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) dentro em breve. O prefeito Guto Volpi (PL) afirmou ontem, durante o podcast Política em Cena, do Diário, que aproveitou a visita ao Grande ABC do governador em exercício, Felicio Ramuth (PSD), para discutir a possibilidade de implementar o serviço na cidade, que já conta com prédio pronto.

Com a transferência da maternidade para o Santa Luzia, o que deve ocorrer até março, e a centralização dos serviços nesse novo complexo, o prédio do Hospital São Lucas ficará ocioso, e a ideia é que o AME seja implementado no local.

“Tive oportunidade de falar do AME para Ribeirão Pires, que é o prédio do Hospital São Lucas. É uma estrutura pronta para instalar o serviço do Estado. Estando em Ribeirão, eu trago (pacientes) das divisas de Mauá, Suzano e Rio Grande da Serra. O prefeito Akira (Auriani, PSB) precisa muito desse reforço na Saúde. O prédio está todo pronto, adaptado e com pouquíssimas situações para que o serviço do Estado seja implementado na cidade”, disse.

Guto destacou que já tem reunião agendada para a próxima semana com a Secretaria Estadual de Saúde a fim de reforçar a reivindicação. “Creio que, nos próximos meses, possa sair também esse serviço do Estado em Ribeirão Pires”, pontuou.

O projeto do liberal vai ao encontro das metas do governo do Estado para a Saúde. “Mais do que isso (construir), vamos ampliar atendimentos em outros equipamentos com parceria e ação conjunta (Estado e município). Políticos tradicionais querem inaugurar novos prédios, mas nós preferimos ampliar os serviços de especialidades em equipamentos já instalados”, disse Ramuth, que também discutiu a imple-mentação de um AME em Diadema, a pedido do prefeito Taka Yamauchi (MDB).





SECRETARIADO

Guto Volpi afirmou que a reeleição proporciona a manutenção do ritmo do mandato anterior e que agora vai fazer alguns ajustes nas secretarias para dar mais “agilidade, criatividade e gás” nos serviços. As mudanças, segundo o prefeito, chegam perto de 60%.

“Trouxemos para Desenvolvimento Econômico e Turismo o César (Ferreira, do Canoa), comerciante da cidade e que tem história política em Ribeirão Pires. Estamos trazendo Leo Biazi de volta para a Sapis (Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social). Ele já foi secretário e teve cadeira no Legislativo. A Rosi (Ribeiro de Marco) vai para uma Pasta que vamos criar agora, que é a de Cultura, que sai de Educação e ganha autonomia. O Raphael (Volpi) na Educação e o Clóvis (Volpi), que está na Saúde. No decorrer da semana vamos fazer outras alterações”, destacou.

O prefeito ressaltou que a população deve confiar na gestão, que é séria, focada no trabalho e que está buscando resultados. Afirmou ainda que é uma equipe jovem, com vontade de ver a cidade organizada, segura, cultural e viva. “Pode confiar nesta gestão 2025-2028, porque nosso time vai trabalhar para dar isso à população”, pontuou.

A entrevista completa pode ser conferida nos canais de transmissão do Diário.