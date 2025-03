Guto Volpi destaca aprendizado na busca de recursos para obras

Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão Pires, tem buscado alternativas para realizar obras e manter a cidade em funcionamento diante do modesto Orçamento previsto para o exercício de 2025. O município com 99,1km² de extensão territorial tem à sua disposição R$ 579 milhões. Para efeito de comparação, São Caetano com território de 15 km² possui recursos da ordem de R$ 2,6 bilhões para este ano. Para aumentar a fonte de renda o governo local fomenta atividades turísticas como eventos de motocross e paramotor, e culturais, como a Entoada Nordestina e o tradicional Festival do Chocolate.

Entretanto, em paralelo às ações, Guto tem construído ao longo de suas gestões – assumiu a Prefeitura em 2022 após o seu pai o então prefeito Clóvis Volpi (PL) ter o diploma cassado – relacionamento com o governo do Estado. “Maravilhoso”, pontuou o chefe do Executivo

“Aprendemos a entregar projetos e não só pedidos. Isso facilita na avaliação para investimentos”, afirmou o prefeito ribeirão-pirense ao Diário.

Entre as parcerias indicadas por Guto está a construção do Viaduto Estaiado. Suspensa a 15 metros de altura a via que passa sobre a linha ferroviária contará com quatro pistas, duas em cada sentido. O elevado ligará a Avenida Prefeito Valdírio Prisco, nas proximidades do Complexo Ayrton Senna, à Avenida Humberto de Campos, aos pés do Mirante Santo Antônio.

Considerada a maior obra de infraestrutura urbana de Ribeirão Pires, a construção do Viaduto Estaiado tem investimentos de R$ 55,8 milhões, deste total R$ 40 milhões provenientes do governo estadual e R$ 15,8 milhões como contrapartida da Prefeitura.<EM>

Indagado sobre o andamento da obra, Guto garantiu a entrega do elevado para 2026 e pontuou sobre o estágio das intervenções. “Estamos na fase do projeto elétrico. Já nos acertamos com a Enel. Tinha uma trava ali, ela (concessionária de energia) queria fazer (instalações elétricas) subterrâneas e o custo era altíssimo, entramos em consenso e será aérea”, disse o prefeito.

Guto afirmou ainda que tem cobrado da Casa Civil, da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a abertura de um acesso do Rodoanel Mário Covas para Ribeirão Pires. “Em Suzano, o governador reafirmou a que vai abrir a alça da cidade do Alto Tietê. Ribeirão Pires deve ser a próxima a ser contemplada. Estamos nessa cobrança, trabalhando bem com isso e vai andar também, apesar de demorar”, pontuou Guto.

Tarcísio fez o anúncio da construção da alça em Suzano na última sexta-feira .

Em abril do ano passado o prefeito Guto Volpi solicitou ao governador que inclua Ribeirão Pires nos planos do Estado de criar uma interligação do Rodoanel Leste com a cidade.

O Estado tem sinalizado positivamente ao pleito, mas não há definição de quando a demanda de Ribeirão Pires será atendida.

Colaborou Gabriel Gadelha