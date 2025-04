Imigrantes recebe obras de manutenção e conservação; veja bloqueios e horários

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) receberá obras de manutenção e conservação em todos os trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, entre segunda-feira (7) e o dia 13 de abril. As intervenções têm como objetivo garantir a qualidade das rodovias, além da segurança e do conforto dos usuários.

Em ambos os sentidos da via Anchieta, entre os km 9 ao km 65, estão programados serviços de manutenção de pavimento e iluminação, poda, implantação de telas de proteção, lavagem de placas, reparo de defensas metálicas e recuperação de barreiras de concreto. As atividades ocorrerão das 8h às 17h e das 21h às 5h. No período noturno, também serão executados serviços de sinalização vertical e horizontal.

Na Rodovia dos Imigrantes, entre os km 11 e 70, em ambos os sentidos, as equipes atuarão das 8h às 17h e das 21h às 5h, com serviços de manutenção do pavimento, implantação de telamento, lavagem de placas, reparo de defensas metálicas, recuperação de barreiras de concreto e sinalização.

Já nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, as obras incluem intervenções em pavimento, túneis, passarelas e viadutos, além de telamento, lavagem de placas, defensas metálicas e barreiras de concreto. A sinalização vertical e horizontal será feita à noite, das 21h às 5h.

As Interligações Baixada e Planalto, bem como a saída de Guarujá pela SP-248, também receberão serviços nos dois sentidos e ao longo de toda a extensão, com as mesmas frentes de trabalho previstas para os demais trechos do sistema.

Além disso, estão programadas ações de limpeza, como varrição manual e mecanizada, cata-papel, coleta de lixo e entulho, poda, limpeza de drenagem e reparos em guard-rails.

Durante as atividades, faixas e acostamentos poderão ser temporariamente bloqueados e estarão devidamente sinalizados para garantir a segurança dos motoristas e das equipes. As datas e horários podem sofrer alterações conforme as condições de tráfego, clima ou por eventuais ocorrências operacionais no SAI.

Bloqueios

Nos dias 7, 8 e 9 de abril, a pista Norte da Via Anchieta será interditada no período noturno para obras, das 20h às 5h. Durante o bloqueio, o motorista deverá utilizar a pista sul da via Anchieta e a pista sul da rodovia dos Imigrantes para a descida, e a subida ocorrerá apenas pela pista norte da Imigrantes.

Nos dias 10, 11 e 12 de abril, entre 23h30 e 5h30, a pista norte da rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de serra para transposição de cargas especiais. Nesse período, os motoristas poderão subir apenas pela pista norte da via Anchieta.

As datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.