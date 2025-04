Acidente com capotamento interdita faixa da Anchieta

Um acidente envolvendo capotamento interditou parcialmente a Rodovia Anchieta na tarde desta segunda-feira (7). A ocorrência foi registrada por volta das 13h15, na altura do km 13, sentido litoral.



Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o veículo envolvido foi localizado entre o canteiro que separa a pista central da pista marginal. A faixa 2 e o acostamento precisaram ser bloqueados para o atendimento da ocorrência.



Uma vítima com ferimentos de média gravidade foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de São Bernardo. As causas do acidente ainda serão investigadas.