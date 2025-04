Transferida para hospital em São Paulo, Preta Gil tem quadro de saúde estável

No último domingo, dia 6, Preta Gil foi transferida para um hospital na cidade de São Paulo para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer. De acordo com a assessoria da cantora, o quadro de saúde é estável. As informações são do Leo Dias.

A equipe da filha de Gilberto Gil ainda afirmou que ela segue com o mesmo tratamento que estava sendo realizado no Rio de Janeiro:

Neste momento, ela está bem, estável e sendo bem assistida pela equipe clínica do hospital. Preta chegou a São Paulo e está sendo avaliada pelos médicos. Ela segue com o tratamento que já vinha realizando no Rio de Janeiro.

Vale pontuar que Preta Gil postou um clique do momento em que estava sendo transferida. No clique, ela apareceu em um jatinho ao lado da irmã e de uma amiga.