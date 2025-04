Com sequência positiva na mira, São Caetano visita Avaré Basquete

A Associação Atlética São Caetano enfrenta o Avaré Basquete, nesta sexta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no ginásio Municipal Tico do Manolo, em Avaré, na sequência da fase inicial da Copa São Paulo Adulta Masculina 2025. E de acordo com o técnico Marco Aurélio Sacheta, a equipe pode demonstrar potêncial.

“Sairemos para jogar fora de casa de novo e esperamos fazer uma partida melhor do que as duas primeiras. Treinamos um pouco mais dando ênfase à defesa, buscando equilibrar mais os quartos. Vamos procurar vencer o jogo para nos mantermos na parte de cima da tabela de classificação”, destacou o comandante do representante de São Caetano do Sul.

Na última vez que esteve em quadra, a Associação Atlética São Caetano derrotou o AOBE/SMEL – Basquete Catanduva (67 a 56), atuando em casa. Já o Avaré Basquete estreia na competição.

Na classificação, a equipe do Grande ABC está no segundo lugar, ao lado do Mandic Limeira Basket, somando uma vitória e uma derrota.

