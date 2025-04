São Caetano divulga inscrições para vagas remanescentes do Programa Esportivo Comunitário

A Prefeitura de São Caetano, por meio da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), divulgou nesta sexta-feira (4), no DOE (Diário Oficial Eletrônico), o calendário de inscrições para as vagas remanescentes do PEC (Programa Esportivo Comunitário). As inscrições acontecerão mensalmente e serão realizadas, exclusivamente, no Portal de Inscrições da SELJ no endereço eletrônico: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/inscricoes-selj/.

As vagas serão ofertadas em todas as modalidades que tiveram desistências. É importante lembrar que o aluno matriculado que somar três faltas (consecutivas ou não), sem justificativa no mês, perderá sua vaga na modalidade. São aceitas como justificativas para fins de abono de faltas o atestado médico, odontológico, de trabalho ou declaração de férias, que deverão ser entregues antes do vencimento das três faltas. O aluno do PEC poderá se inscrever no máximo em duas modalidades diferentes, sendo no mesmo Centro Esportivo ou uma modalidade em cada clube.

O calendário vai abrir uma data por mês (com exceção de julho e dezembro) para inscrições remanescentes: em abril, será no dia 9; em maio, dia 7; em junho, dia 11; em agosto, dia 6; em setembro, dia 10; em outubro, dia 8; e em novembro, dia 5.

A abertura das inscrições será às 8h de cada dia e permanecerá ativa enquanto houver vagas disponíveis. Após efetuar a inscrição no site, o aluno deverá comparecer em no máximo três dias úteis no Centro Esportivo onde realizará sua atividade.

Para efetivar sua matrícula e apresentar os seguintes documentos:

Uma foto 3x4;

Protocolo de Inscrição impresso;

Documento oficial com foto (1 cópia);

Uma cópia do comprovante de endereço atual (2025);

Atestado médico (exclusivo e obrigatório para alunos com mais de 70 anos);

Atestado médico dermatológico (exclusivo para natação).