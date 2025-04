Liga Amadora de Ribeirão terá rodada final de grupos

A quinta e última rodada da etapa de grupos da Liga de Futebol Amador de Ribeirão Pires promete emoção a partir desta sexta-feira (4), com jogos até o domingo (6). As partidas definirão os últimos classificados para a próxima fase, assim como os clubes rebaixados.

Alguns times estão tranquilos com a vaga no mata-mata, casos do Água de Ouro, líder invicto no Grupo A, com 12 pontos, ou o Quarta Divisão, que lidera a Chave B, com dez e já está garantido nas oitavas.

A segunda fase será disputada no sistema de mata-mata, com os 16 classificados ranqueados de acordo com a pontuação geral. Os jogos serão definidos seguindo a lógica: 1º contra 16º, 2º x 15º, e assim sucessivamente.

Enquanto a briga pelo título ganha contornos mais definidos, a luta contra o rebaixamento chama atenção. A tabela aponta quatro times na zona da degola: Confiança, Vila Gomes e Malorkas, que precisarão vencer e torcer por combinações de resultados para se manter na elite – o Maristela já está rebaixado. No entanto, 14 clubes da liga chegam à rodada decisiva com chances de descenso.

