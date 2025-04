Projeto exibe filmes gratuitos no Cine Theatro Carlos Gomes, em Santo André

A Secretaria de Cultura de Santo André promove em abril o Cinemão de Quinta, com exibição de filmes gratuitos no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. O evento será realizado em três quintas-feiras do mês, nos dias 3, 10 e 17, sempre às 19h30.

A programação traz no dia 3 o filme Olhar de Cícera, documentário brasileiro de 2022. A película mergulha no cotidiano dos moradores do acampamento do MST (Movimento dos Sem Terra) Marielle Vive! em Valinhos/SP. A narrativa é guiada por Cícera Alves Bezerra, uma professora aposentada que decidiu deixar a segurança do seu lar para criar uma nova história e ressignificar sua existência. Através da perspectiva de Cícera, o documentário revela a vida das pessoas que escolheram viver nesse espaço, destacando seu respeito pela terra e pelo meio ambiente. O filme mostra como é possível estabelecer formas colaborativas de relacionamento e promover verdadeiras transformações sociais.

A semana seguinte oferece um longa e um curta metragem, ambos oriundos do México. O primeiro se chama Coração Mezquite, um drama mexicano de 2019, com indicação livre. A história traz Lucía, uma menina Yoreme do norte do México, que sonha em curar o coração partido de seu pai tocando harpa, que tradicionalmente é tocada apenas por homens em sua comunidade. Na sequência será exibido Sem lágrimas para chorar, de 2023, e também sem restrições de idade. A obra acompanha Maria Luisa, que enfrenta a ansiedade de perder a vida que havia planejado, depois que sua entrevista para o green card (residente permanente) toma um rumo inesperado.

Por fim, no dia 17, outras duas películas mexicanas. A primeira obra a ser exibida será Giro Polar, um documentário de estreia de José Emilio Ramos Gómez, retratando a aurora boreal do Alasca, destacando a importância de se afastar do ambiente rotineiro para se aproximar da natureza, e assim se autodescobrir. Fecha a noite o curta-metragem O que é a Guerra?, uma animação que apresenta a pequena Marina, que foi deixada prisioneira em um quarto após um bombardeio. Ela procurará por todos os meios sair daquele lugar frio e solitário.

As exibições são fruto da parceria entre a ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) e o Museu da Imagem e do Som (MIS) através dos Pontos MIS.

