Cultura indígena é atração em Mauá e Santo André

A exposição Povos da Terra, que abre ao público neste domingo (6), é destaque na programação cultural de Mauá. A mostra, que ficará em cartaz até 18 de maio na Pinacoteca de Mauá, instalada no Teatro Municipal, apresenta a riqueza da cultura indígena brasileira por meio de utensílios, adornos e pinturas corporais.

Com curadoria de Luciana Senhorelli e Reginaldo Moura, e colaboração do Museu Barão de Mauá e Jascuka Mirim, o evento destaca etnias como Yanomamis, Guajajaras e Guaranis. A iniciativa visa valorizar a diversidade indígena e promover o reconhecimento de sua herança cultural.

O Teatro Municipal de Mauá fica na Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira: das 9h às 19h e aos sábados e domingos: das 9h às 13h.

Já em Santo André, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe nesta sexta-feira (4) o show do multiartista Dunstin Farias, em A era da ira de Ururay. No espetáculo, que resgata origens indígenas e suas linguagens, ele descobre maneiras de canalizar seus sentimentos e gerar o encontro de memórias e histórias de territórios por meio da arte.

As composições de Dunstin possuem forte característica cronista. Entre suas vivências no território de Ururay, o artista denuncia mazelas sociais presentes nas periferias paulistanas e também celebra a diversidade, sonhos e potência presentes nas vidas de quem nasce e vive às margens da cidade. Sua escrita também se revela como forte instrumento de pesquisa e fortalecimento de sua retomada indígena, identidade e autoestima.

Dunstin Farias, 26 anos, é multiartista, indígena, nascido e criado no Jardim Romano, localizado no extremo Leste de São Paulo, no limite com os municípios de Guarulhos e Itaquaquecetuba. Atua em diversas linguagens artísticas, desde arte-educador, rapper/MC, compositor, ator, sonoplasta e produtor cultural. É idealizador do projeto Jardim Rimano e Meu rumo é a rima, ambos voltados à cultura hip hop.