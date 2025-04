Em Toda Cidade traz shows de rock ao Parque Central

O Parque Central, em Santo André, será o ponto de encontro para quem gosta de rock neste domingo (6). Das 11h às 20h, o espaço receberá o festival Em Toda Cidade – Edição Coletivo Rock. O evento reunirá atrações musicais – incluindo bandas locais –, comida, bebida e muitos elementos do cenário cultural independente e underground.

O evento terá entrada solidária, ou seja, vale 2 kg de alimentos não-perecíveis. O montante arrecadado será revertido ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André.

A partir das 11h, haverá shows de Nopala, Mojobox (11h50), Ataque à Jugular (12h40), Audiokaos (13h30), Colera (14h30), Pense (16h) e Matanza INC (18h10), com apresentação de Thiago Zóio (19h20).

Além da programação musical, o evento contará com praça de alimentação, beer trucks e cervejas artesanais, feira de economia criativa (com vinis, CDs, camisetas, merchan das bandas participantes e bijuterias) e feira literária (HQs, fanzines e publicações alternativas), com empreendedores ligados à cultura rock da cidade e da região.