Ram lidera segmento de picapes grandes em março e reforça domínio no Brasil

A Ram continua consolidando sua supremacia no segmento de picapes grandes no Brasil. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, a marca manteve uma participação superior a 70% no mercado, impulsionada pelo desempenho robusto de seus modelos 1500, 3500 e 2500.



A nova Ram 1500, que desembarcou no Brasil no final de 2024, tem sido a grande protagonista do segmento. Equipada com o motor Hurricane 6 biturbo 3.0, que entrega impressionantes 426 cavalos de potência e 635 Nm (64,8 kgfm) de torque, a picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos, tornando-se a mais rápida do mercado. Sua moderna suspensão a ar Active-Level™, com cinco níveis de ajuste, se destaca pelo modo Aero, que otimiza a aerodinâmica e reduz o consumo de combustível em velocidades acima de 100 km/h. Esses atributos fizeram com que a 1500 conquistasse mais de 31% de participação de mercado no segmento de picapes grandes no primeiro trimestre.



Logo atrás, a Ram 3500 consolidou-se como a segunda picape grande mais vendida no período. Movida pelo motor Cummins® 6,7 litros, capaz de gerar 377 cv de potência e impressionantes 1150 Nm de torque, a 3500 se destaca pela sua capacidade de carga e reboque. Com um chassi de aços de alta resistência e um conjunto de suspensão exclusivo, o modelo pode transportar até 1.752 kg e rebocar mais de 9 toneladas, garantindo cerca de 25% de participação no mercado.



A Ram 2500 também segue firme no ranking, sendo a quarta picape grande mais comercializada no Brasil no primeiro trimestre de 2025. O modelo, que recentemente foi eleito "Caminhão Semileve do Ano" no Prêmio Lótus Campeão de Vendas, reforça a confiança do público na linha Heavy Duty da marca.



Enquanto isso, a Rampage, que tem conquistado o público desde seu lançamento em 2023, continua a se destacar no segmento de picapes compactas e médias. No início de 2025, o modelo ampliou sua participação de mercado em 0,5% em relação ao mesmo período de 2024, somando mais de 37,5 mil unidades vendidas desde sua estreia.



Com um portfólio cada vez mais robusto e inovador, a Ram reafirma sua posição de liderança e segue acelerando rumo a mais um ano de sucesso no mercado automotivo brasileiro.