BBB 25: quando será a grande final? Confira a data

A contagem regressiva para o fim do BBB 25 já começou! Depois de meses de convivência intensa, estratégias ousadas e reviravoltas eletrizantes, o reality show mais assistido do Brasil tem data marcada para encerrar sua edição de 2025. No dia 22 de abril, os telespectadores finalmente descobrirão quem levará para casa o prêmio milionário e o título de campeão da temporada.





Como assistir à final do BBB 25?





A grande decisão será exibida ao vivo pela TV Globo, logo após a novela Vale Tudo. Para quem quiser acompanhar cada momento da festa e da consagração do vencedor, o Globoplay também transmitirá a final em tempo real. E se você perder algum detalhe, não se preocupe: o episódio completo ficará disponível na plataforma de streaming para ser assistido quando quiser.

