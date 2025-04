Dona Vilma é eliminada do BBB25

Mais um eliminado do BBB25 foi conhecido na noite desta terça-feira, dia 1º. Dessa vez, Dona Vilma levou a pior na disputa com Diego Hypólito e Vinicius. A mãe de Diogo Almeida caiu na berlinda por ter sido a mais votada pela casa.

Este não foi o primeiro paredão de Dona Vilma, que já tinha enfrentado diversas vezes a disputa e chegou a competir com o filho (levando a melhor!), com quem ela entrou no jogo.

Aliás, depois da saída do ator que ela ganhou mais visibilidade dentro da casa mais vigiada do Brasil, uma vez que precisou se aliar aos amigos e mostrar que estava ali para jogar.

O reality show segue em modo turbo e agora conta com apenas com dez brothers na disputa. E aí, para quem vai a sua torcida para vencer a vigésima quinta temporada do programa global?