BBB 25 entra em 'modo turbo': veja a dinâmica da semana para a reta final

Que tal mais provas do líder por semana junto à sonhada chance de indicar adversários diretamente ao Paredão? E não seria nada mal aproveitar uma das últimas oportunidades da temporada de se tornar o anjo e participar ativamente da articulação principal do jogo. A partir desta quinta-feira (27), a competição entra em modo turbo e os participantes lutam pelos últimos benefícios do BBB 25 que acontecem, daqui por diante, com menor intervalo de dias entre provas e formações de Paredão. O fim das provas Bate e Volta deixa a disputa ainda mais acirrada.

No programa desta quinta, na TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a primeira mudança no calendário semanal. Como já é habitual, nesta quinta tem prova do líder. A prova do anjo, por sua vez, será na sexta-feira, dia 28. Neste mesmo dia, à noite, acontece uma formação de paredão cujo resultado será a eliminação de um participante no domingo, dia 30.





E não para por aí: ainda no domingo, 30, os confinados jogam uma nova prova do líder e, logo em seguida, formam paredão. A eliminação desta berlinda será na terça-feira, dia 1° de abril.