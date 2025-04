Corinthians x Huracán: prováveis escalações, transmissão e horário da partida

Apesar da precoce eliminação do Corinthians na Libertadores, ainda na fase preliminar, as competições continentais não terminaram para o clube em 2025, e oTimão inicia na noite de hoje a trajetória na Sul-Americana. Pela primeira rodada, o Timão encara o Huracán, da Argentina, jogando em casa, a partir das 19h.

A conquista internacional adicionaria um troféu inédito para a galeria do clube, que chega embalado após quebrar jejum de seis anos com o título do Paulistão. Mesmo assim, com desfalques importantes, o técnico Ramón Díaz terá tarefa complicada para escolher seus

titulares para a partida.

A diretoria confirmou que o meia Rodrigo Garro ficará fora de ação por período indeterminado para tratar lesão no joelho direito, e informou que o atleta está na Espanha para tratamento especializado.

Outra ausência será o goleiro Hugo Souza, que teve lesão de grau dois identificada na coxa esquerda e pode desfalcar a equipe durante todo o mês de abril.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 2 de abril, às 19h (de Brasília)

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

- Onde assistir: ESPN e Disney+

Prováveis escalações:

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Ángel Romero); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz

Huracán: Galíndez; De la Fuente, Pereyra, Pellegrino e Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez e Miljevic; Mazzantti, Ábila (Sequeira) e Alanís.

Técnico: Frank Kudelka

