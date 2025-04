Atlético de Madrid x Barcelona na Copa do Rei: onde assistir e prováveis escalações

Os rivais Atlético de Madrid e Barcelona prometem mais um grande duelo na tarde desta quarta-feira (2), às 16h30 (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Rei. O jogo da ida, acabou em um empate em 4 a 4, e hoje as equipes decidem quem avança para a grande final. A partida acontece no Estádio Metropolitano, casa do Atleti.

O vencedor do confronto encara o Real Madrid na decisão, que eliminou a Real Sociedad no outro lado do chaveamento.

A partida marca o encontro de duas equipes em momentos diferentes. O Barcelona vive boa fase em todas as principais competições da temporada, nas quartas de final da Liga dos Campeões e líder do Campeonato Espanhol. Já o Atlético de Madrid teve uma queda de rendimento recente, eliminado do torneio continental e na terceira colocação da liga, nove pontos atrás dos líderes.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 2 de abril, às 16h30 (de Brasília)

- Local: Estádio Metropolitano, em Madri, na Espanha

- Onde assistir: Disney+ (streaming)

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Musso; Azpilicueta, Giménez, Lenglet e Reinildo; Llorente, De Paul, Barrios e Giuliano Simeone; Julián Alvarez e Griezmann.

Técnico: Diego Simeone.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Pedri, Frenkie de Jong e Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Técnico: Hansi Flick.

