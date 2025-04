Neymar detona Neto após crítica por afastamento do Santos: 'Falastrão'

O atacante Neymar Jr. se manifestou nesta terça-feira (1°) sobre críticas feitas pelo ex-jogador e comentarista esportivo Craque Neto, que questionou a postura do camisa 10 do Santos enquanto ele segue afastado dos gramados por lesão. A declaração de Neto foi divulgada pelo perfil do programa "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes.

No vídeo, Neto critica a frequência de Neymar em eventos e jogos de pôquer durante sua recuperação. "O cara vai no poker, vai num sei o quê, e o Santos nada? Ele é jogador do Santos, falou que ia jogar Campeonato Paulista. Tá machucado com tudo isso? Foi cortado da Seleção, não jogou a final, foi para a Federação Brasileira de Futebol por causa de um gol. Não joga e ninguém fala nada. O que ele teve para não jogar? Se ele está machucado, ele pode fazer tudo isso?", disse o apresentador.





Nos comentários da postagem, Neymar rebateu com ironia: "Bora dar ibope pra ele (risos) o falastrão da TV brasileira".

O atacante retornou ao Santos no início do ano com a promessa de atuar no Campeonato Paulista. O último jogo de Neymar pelo time foi contra o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Paulistão, quando ele sentiu uma lesão na coxa esquerda e está em tratamento desde então.