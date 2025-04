Talleres x São Paulo na Libertadores: veja horário, onde assistir e possíveis times

Primeiro time brasileiro tricampeão continental e em busca de um inédito tetra, o Tricolor abre a participação dos clubes paulistas nesta edição da Libertadores, e viajou para a Argentina logo na estreia, para enfrentar o Talleres, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2).

É o segundo ano seguido que as equipes dividem grupo na competição. Em 2024, cada um levou a melhor em sua casa: na Argentina, vitória do Talleres por 2 a 1, e no MorumBis, o São Paulo garantiu vantagem por 2 a 0.

Uma vitória fora de casa na estreia da Libertadores acalmaria o clima no clube brasileiro e daria alívio à pressão sofrida pelo técnico Zubeldía, que saiu vaiado de campo após o empate por 0 a 0 contra o Sport, sábado, na primeira rodada do Brasileiro.

Uma das esperanças para o jogo é a volta do meia Oscar, desfalque no Nacional. Por outro lado, o meia Lucas Moura e o volante Pablo Maia seguem como ausências.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 2 de abril, às 21h30 (de Brasília)

- Local: Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina.

- Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+

Prováveis escalações:

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Santiago Fernández e Blas Riveros; Ortegoza e Portilla; Matías Galarza Fonda, Rubén Botta e Rick; Bustos (Girotti).

Técnico: Alexander Medina

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Luiz Gustavo, Oscar (Marcos Antônio) e Alisson; Luciano, Ferreira e Calleri.

Técnico: Luis Zubeldía

LEIA MAIS