São Caetano... ...e os comunistas. Qual a relação? Houve participação na autonomia? De que lado a esquerda ficou?

Sou um historiador em formação, atualmente no 4° ano de História na Unesp de Franca, e grande apreciador do trabalho da página “Memória”. Cresci em São Caetano, e nutro um grande interesse pela história da região, por isso gosto de acompanhar a coluna no Diário, que é de suma importância para a preservação da história local. Como interessado, tenho uma dúvida que acredito que “Memória” poderia responder.

Me recordo de ler no site do Diário uma publicação sua sobre o movimento autonomista de São Caetano, onde é dedicada uma linha para falar do papel dos comunistas no movimento. Não me recordo o que estava escrito, e não encontro mais o link dessa publicação em específico. Minha dúvida: os comunistas participaram do movimento autonomista? Se sim, como?

Sem dúvidas, desde seus primórdios, São Caetano foi uma região operária, e o movimento operário sempre teve relações com partidos de esquerda.

No período, Santo André havia eleito um prefeito comunista, mesmo que este nunca tenha subido ao poder. Não tenho dúvidas que já existia um movimento comunista na região que se tornaria cidade, mesmo que seja pequeno, e se esse movimento participou desse processo histórico, como reagiu, que atitudes tomou, como se posicionou?

Gabriel Amorim - Franca

MEMÓRIA RESPONDE

Oi, Gabriel. Grato pelas palavras.

Os comunistas não participaram, diretamente, do movimento autonomista de São Caetano. Mas eram simpáticos à causa. “Memória” fala disto num livro publicado sobre a Vitória dos Candidatos de Prestes no pleito de 9 de novembro de 1947, que elegeu o marceneiro Armando Mazzo e a maioria dos comunistas à Câmara de Santo André.

De fato, os candidatos vencedores foram proclamados eleitos em 19 de novembro, receberam seus diplomas, mas não assumiram em 1-1-48.

Mário Porfírio Rodrigues, um dos líderes do movimento autonomista de São Caetano, sempre se referiu com respeito aos comunistas. Anacleto Campanella, outro líder autonomista, pai do atual prefeito, Tite Campanella, foi a única voz na Câmara de Santo André a protestar contra a não posse de Mazzo.

Na plataforma dos Candidatos de Prestes à Prefeitura de Santo André há um item de apoio ao movimento. Podemos te enviar o documento e o livro. Enquanto isso, vamos procurar outras informações.

GANHAM E NÃO LEVAM. Armando Mazzo na capa do livro que refaz o que foi o 9 de novembro de 1947: comunistas vencem, são diplomados, mas não assumem a linha São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Paranapiacaba

MEMÓRIA CONVIDA

Ribeirão Pires encerra amanhã a Semana 2025 iniciada com o santo padroeiro São José em 19 de março.

Os memorialistas visitarão a cidade e o tema Memória extrapolará os limites locais para se espalhar pelo Grande ABC e chegar à Grande São Paulo graças ao apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

Todos estão convidados.

Será um belo final de semana esta sexta-feira.

RIBEIRÃO PIRES

MEMORIALISTAS

Encontro em Ribeirão Pires

Data: amanhã, 4 de abril de 2025

Horário: das 14h às 17h.

LOCAL: Secretaria da Cultura de Ribeirão Pires

ENDEREÇO: Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril, Centro de Rib. Pires

SEMANA RIBEIRÃO PIRES. Festa do Jubileu de Ouro do Ribeirão Pires em 1961: Antonio Grecco (o 1º à esquerda), João Domingues de Oliveira, Feiz Remaik, Jocondo Carcillo, Fioravante Zampol, Querubim Duarte e Euclides Menato (o Neguinho, colaborador da Memória)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 2 de abril de 1995 – Edição 8977

MEMÓRIA – A primeira missa da igreja do bairro Planalto, em São Bernardo, em 24 de novembro de 1963. Em honra a São Judas Tadeu e em pagamento de uma promessa. Uma história de fé.

DIADEMA – Show de Rita Lee lota a Praça da Moça, com dez mil pessoas presentes.

No palco, a nudez da modelo Natasha Machade, representando a Missa Brasil 2000.

EM 3 DE ABRIL DE...

1880 - Presidente da Província de São Paulo, Laurindo Abelardo de Brito, sancionava a lei número 160, que autorizava o governo a contratar com o engenheiro Leopoldo José da Silva a construção, uso e custeio, por 50 anos, de uma linha "transway" que interligaria São Paulo à Freguesia de São Bernardo.

Pela bitola estreita passariam bondes puxados por locomotivas ou animais. Seguiria ao longo da estrada do Vergueiro e poderia chegar a Rio Grande (hoje Distrito de Riacho Grande).

Na prática, a obra jamais seria implantada.

1955 – Realizada a solenidade de instalação da Comarca de São Caetano no Edifício Vitória, à Rua Santo Antonio, 500.

Entronizada a imagem de Cristo pelo padre Ezio Gislimberti.

Tomavam posse: Milton Evaristo dos Santos, juiz de Direito, e Gastão Maia de Carvalho, promotor público.

Fundada a Sociedade Esportiva Andorinhas, de Ribeirão Pires.

Realizado torneio comemorativo ao 14° aniversário da Federação Bochofila Paulista, em Santo Amaro. Entre os participantes, dois times de Santo André, Rhodia e Bochófilo.

1970 - Nelson Massaferro, capitão do Exército, assumia a Guarda Municipal de Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Jacareí (1653), Águas de Santa Bárbara (1876) e Cerquilho (1948).

Pelo Brasil: Aracruz (ES), Araranguá e Seara (SC), Belford Roxo (RJ), Entre Rios (BA), Itanhangá (MT), Pedro Osório e Santo Antônio da Patrulha (RS); e Tibau do Sul (RN).

