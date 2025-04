Defesa Civil do Grande ABC ganha sistema de monitoramento contra enchentes

Com objetivo de auxiliar os municípios no trabalho para minimizar os impactos dos extremos climáticos, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC entregou às Defesas Civis das sete cidades um novo software de monitoramento das chuvas e uma rede de computadores para utilização do sistema.

O Sigra ABC (Sistema de Gerenciamento de Riscos Ambientais do Grande ABC) foi desenvolvido pelo Lab-Sid (Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões em Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos), vinculado à FCTH (Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica) da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo).

A entrega do novo software foi formalizada na Assembleia Geral do Consórcio, realizada na manhã desta terça-feira (1°). A reunião contou com a presença do presidente da entidade regional e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima; e dos prefeitos de e os prefeitos de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB); de São Caetano, Tite Campanella (PL); de Diadema, Taka Yamauchi (MDB); de Mauá, Marcelo Oliveira (PT); de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL); de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), e de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

“A partir de hoje, cada prefeitura terá ainda mais tecnologia no combate às enchentes. É uma entrega do Consórcio ABC, que captou recursos, fez aquisição e está entregando um novo sistema para monitoramento das chuvas nos municípios da região”, afirmou o presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima.

Custeado com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), o software fará monitoramento das chuvas nas principais bacias hidrográficas da região e emite alertas automáticos às Defesas Civis de cada município.

O projeto faz integração de diversas fontes de informações, como radares meteorológicos existentes; pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); pluviômetros e telemetria do SP Águas e dos próprios municípios. Ao todo, são 101 estações de coleta de dados.

Todas as informações são disponibilizadas em uma plataforma unificada, contendo ainda a aplicação de filtros de análise, modelos estatísticos de probabilidade e, principalmente, um sistema de notificações que permita uma maior automação dos processos, bem como o envio de notificações automáticas às Defesas Civis, que receberam do Consórcio um novo computador para acesso ao sistema.

O novo software já funcionou em período de testes ao longo do último verão. No período, o sistema gerou 55 notificações para vigilância, 49 mensagens para atenção e 46 alertas máximos de probabilidade de inundação.

Combate às enchentes

Além do novo sistema de monitoramento pluviométrico, o Consórcio ABC também está próximo de elaborar um novo Plano Regional de Macro e Micro Drenagem. A entidade regional conquistou R$ 3,2 milhões via Fehidro para elaboração da pesquisa. Atualmente, o projeto depende de assinatura de convênio com o órgão estadual para dar início ao processo de contratação da empresa que fará o estudo.